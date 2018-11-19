Беда для Киева: украинцы оценили работу Кличко

Киев, 19 ноября. Украинский телевизионный канал NewsOne провел опрос зрителей в прямом эфире и выяснил отношение граждан страны к работе киевского градоначальника Виталия Кличко.

У жителей украинской столицы поинтересовались: «Кличко как руководитель Киева — успешный или провальный?».

Во время онлайн-трансляции в студию позвонили 7850 человек, 95% из которых не довольны работой Кличко на посту мэра.

«95 процентов говорят, что этот человек на посту мэра Киева провальный. Его политика провальная», — заявил ведущий ток-шоу.

При этом ведущий отметил, что команда Кличко не справляется с задачами.

«Это беда для города», — подытожил он.

В середине октября этого года Кличко предложил отказаться от централизованного горячего водоснабжения в Киеве. По его словам, альтернативные возможности рассматривает некая специальная комиссия. Политик объяснил, что траты на подогрев и транспортировку воды при имеющейся системе крайне высоки.

Киевляне не оценили предложение бывшего боксера и посчитали его «издевательством».

Ранее Кличко пошутил над киевлянами, которые остались без горячего водоснабжения., заявив, что для подогрева воды необходимо голубое топливо, а его городу не дают.

Напомним, Кличко избрали мэром столицы Украины на внеочередных выборах в 2014 году, следующие выборы запланированы на 2020 год. Киевский мэр заверял, что поборется за это же место в будущем.