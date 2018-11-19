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Доля водителей-иностранцев снизится в России в 2019 году

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Доля водителей-иностранцев снизится в России в 2019 году

Москва, 19 ноября. В 2019 году в России с 28% до 26% снизится допустимая доля водителей-иностранцев в сфере пассажирского и грузового автотранспорта. Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник постановлении правительства.

«В сферах деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля снижена с 28% до 26% общей численности работников», — цитируют документ «Известия».

Доля иностранных работников в ряде других отраслей российской экономики осталась неизменной. В сфере выращивания овощей иностранцы составят 50% работников, в строительном секторе доля иностранных работников останется на уровне 80%.

Автор: Виктор Мальцев
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