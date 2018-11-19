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8:38 19 Ноября 2018

Массовые выступления в Болгарии против роста цен | 19 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Массовые выступления против высоких цен проходят в Болгарии

Массовые выступления в Болгарии против роста цен | 19 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Болгарии граждане митингуют против повышения стоимости на топливо, ОСАГО и увеличение транспортного налога на машины с пробегом. В числе основных требований участников протеста – отставка правительства в полном составе. Акция охватила десятки болгарских городов. Несмотря на усилия полицейских, митингующим удалось перекрыть автотрассы международного значения и блокировать КПП. В то же время, МВД Болгарии заявляет об отсутствии серьезных нарушений в ходе собрания граждан.

САА ответила на удары террористов по Алеппо

Массовые выступления в Болгарии против роста цен | 19 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сирийская армия ответила на удары террористов по некоторым районам Алеппо. Об этом сообщает местный телеканал, по данным которого бандиты обстреляли районы Новый Алеппо и аз-Захра из реактивных ракет. Добавим, что бандиты, которые окопались и прячутся в пригородах Алеппо, регулярно устраивают вылазки и проводят обстрелы окраин города из минометов и самодельными ракетами.

Британские военные разрабатывают чрезвычайный план выхода из ЕС

Массовые выступления в Болгарии против роста цен | 19 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Военнослужащие Великобритании работают над чрезвычайным планом выхода из Европейского Союза. Главной задачей офицеров станет обеспечение общественного порядка на случай выхода из ЕС без должного урегулирования вопроса с Брюсселем. Среди самых серьезных вызовов: снабжение медикаментами больниц и пресечение транспортного коллапса в Кенте, где находится паромная переправа из Соединенного Королевства в ЕС.

Названы благоприятные регионы РФ для трудоустройства пенсионеров

Массовые выступления в Болгарии против роста цен | 19 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Специалисты назвали Москву, Санкт-Петербург и Московскую область регионами, в которых сложились наиболее благоприятные для пенсионеров условия рынка труда. В первую десятку также вошли Воронежская область, Татарстан, Белгородская, Ленинградская и Волгоградская области, Крым и Калужская область. Внизу списка оказались Тыва, Ингушетия и Чечня. Индекс привлекательности эксперты рассчитывали на основе статистики регионов по занятости, условиям и оплате труда для пенсионеров.

 