Массовые выступления в Болгарии против роста цен | 19 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Массовые выступления против высоких цен проходят в Болгарии В Болгарии граждане митингуют против повышения стоимости на топливо, ОСАГО и увеличение транспортного налога на машины с пробегом. В числе основных требований участников протеста – отставка правительства в полном составе. Акция охватила десятки болгарских городов. Несмотря на усилия полицейских, митингующим удалось перекрыть автотрассы международного значения и блокировать КПП. В то же время, МВД Болгарии заявляет об отсутствии серьезных нарушений в ходе собрания граждан.

САА ответила на удары террористов по Алеппо Сирийская армия ответила на удары террористов по некоторым районам Алеппо. Об этом сообщает местный телеканал, по данным которого бандиты обстреляли районы Новый Алеппо и аз-Захра из реактивных ракет. Добавим, что бандиты, которые окопались и прячутся в пригородах Алеппо, регулярно устраивают вылазки и проводят обстрелы окраин города из минометов и самодельными ракетами.

Британские военные разрабатывают чрезвычайный план выхода из ЕС Военнослужащие Великобритании работают над чрезвычайным планом выхода из Европейского Союза. Главной задачей офицеров станет обеспечение общественного порядка на случай выхода из ЕС без должного урегулирования вопроса с Брюсселем. Среди самых серьезных вызовов: снабжение медикаментами больниц и пресечение транспортного коллапса в Кенте, где находится паромная переправа из Соединенного Королевства в ЕС.