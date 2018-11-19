«Чай и постель Стивен Сигал будет разносить»: россияне в Сети с юмором оценили фотографии новых вагонов РЖД

Москва, 19 ноября. Новые плацкартные вагоны РЖД будут иметь модульные пространства, современный интерьер и вендинговые автоматы. Фотографии новых вагонов появились в Сети.

На снимках видно, что пассажирские месте будут иметь форму диванов с подголовниками. Как пишет РИА Новости, каждое место имеет плотные шторы, их можно закрыть. В результате пассажир получит полностью отгороженное от окружающих место.

В вагонах, кроме того, есть розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. В компании «Российские железные дороги» подтвердили, что снимки являются подлинными. Глава РЖД Олег Белозеров подчеркнул, что в компании планируют создать зоны персонального комфорта в пассажирских вагонах.

Россияне в Сети с юмором оценили фотографии новых вагонов РЖД.

«Что-то разница не особо видна, дизайн поменяли, а планировка та же», — написал пользователь Дмитрий Иванов.

«А запахоудалители старых носков предусмотрены?» — пошутил Петр Боширов.

«И глушители для храпящих на весь вагон?» — согласилась с ним Юлиана Нефедченко.

«Как обычно, у бабки будут огурцы, у соседа мужика с дырявым носком — курица гриль, у молодой семейной пары — бутылка водки по акции. Еще четырехлетний ребенок бегает, поет песни шансона, услышанного от отца на проигрывателе дома. Все обыденно, и все равно, как он выглядит», — прокомментировала Jill Valentine.

«Это 2145 год, но мы этого не увидим», — посмеялся Дмитрий Еремкин.

«Очень неплохо!» — оценил Сергей Левин. «Теперь ноги будет не вытянуть на полкоридора», — посетовал Михаил Смирнов.

«Симпатичненько», — написала Кисей Ивановна.

«А чай и постель Стивен Сигал будет разносить?» — пошутил Герман Бляхер.

«Стильный. Спальный вагон отдыхает. Круче купе», — оценил Юрий Степанов.

Ранее РЖД рассказала, чем оборудуют призванные заменить плацкартные вагоны капсулы.

«В общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — поделился Белозеров.

Как отметил руководитель РЖД, абсолютно новые типы вагонов, по предварительным данным, появятся в ближайшие два года. Белозеров указал, что в настоящее время РЖД изучает идею создания мест капсульного типа, которые позволят пассажирам иметь персональное пространство. В компании рассчитывают, что такие места можно будет «трансформировать под себя». Известно, что такие поезда также будут оборудованы розетками и Wi-Fi.

Компания РЖД с 2025 года прекратит закупку плацкартных вагонов. Как сообщают СМИ, их заменят одноэтажными вагонами нового типа.

В проекте Долгосрочной программы развития РЖД, рассчитанной до 2025 года, отмечается, что компания откажется от плацкартных вагонов. Известно, что новые вагоны появятся уже в следующем году. «Трансмашхолдинг» разрабатывает одноэтажные вагоны, которые будут закупаться с 2020 года.

Как подсчитали логисты РЖД, переход от двухэтажного вагона к вагону нового типа поможет снизить себестоимость перевозки пассажира на 9–10 процентов. Ежегодно будет поступать порядка 600 новых вагонов.

Ранее сообщалось, что российский Минтранс обсуждает с Российскими железными дорогами возможность введения черных списков пассажиров, которые не соблюдают правила безопасности.