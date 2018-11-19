«Где вы такие «умные» раньше были?»: в Сети ответили депутату Рады, предрекшему катастрофу на Украине

Киев, 19 ноября. На Украине в различных отраслях наблюдается катастрофа, к которой привели «дураки», руководящие страной. Об этом заявил депутат украинской Рады Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала «112 Украина».

Депутат страны сравнил обещания киевских властей для граждан с махинациями мультипликационных персонажей «Буратино» кота Базилио и лисы Алисы. Он считает, что у страны нет никакого плана по развитию, поэтому она напрямую сталкивается с серьезными проблемами.

«У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство — катастрофа, тяжелая промышленность — катастрофа... », — подчеркнул Рабинович.

При этом он указал на то, что власти страны ничего не строят, не производят и не продают, а лишь набивают свои карманы за счет украинцев.

«Мы могли бы по откармливанию правительства быть на первом месте в мире. Вот это единственное, что у вас действительно получается», — отметил он.

Пользователи Сети согласились со словами депутата Рады, но удивились, почему никто не говорил об этом раньше.

«Где же вы все такие «умные» раньше были?» — поинтересовался пользователь под ником iakov shtamm.

Участники дискуссии иронично отмечают, что Вашингтон обязательно поможет Киеву справиться со всеми трудностями и проблемами.

«Америка вам «поможет» — флаг звездно-полосатый в руки», — порекомендовал Александр Толмачев.

Напомним, после государственного переворота в 2014 году экономика Украины находится в упадке: главные сферы и отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших предприятий. Ситуация осложняется тем, что уровень коррупции растет семимильными шагами.

Внешний долг страны в течение последних двух лет увеличился на 18,9 и 10,9 процента соответственно.