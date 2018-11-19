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Мужчина с похожим на обрез предметом в руках задержан у здания правительства Камчатки

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Мужчина с похожим на обрез предметом в руках задержан у здания правительства Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 19 ноября. Мужчина с похожим на обрез предметом в руках задержан в центральной части Петропавловска-Камчатского. Об этом рассказали в управлении МВД России по региону.

Как пишет РИА Новости, в понедельник днем в полицию поступило сообщение о том, что в центре города гуляет мужчина с предметом, похожим на обрез. На место были направлены сотрудники правоохранительных органов. Мужчину задержали.

По данному инциденту сейчас проходит разбирательство. Кроме того, будет организована экспертиза, действительно было ли у мужчины в руках огнестрельное оружие.  

В региональном правительстве добавили, что злоумышленника задержали у здания администрации Камчатки.

Мужчина с похожим на обрез предметом в руках задержан у здания правительства Камчатки

Автор: Алия Садыкова
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