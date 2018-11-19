Эксперты назвали топ-5 дешевых иномарок в России за ноябрь 2018 года

Москва, 19 ноября. Специалисты составили рейтинг самых бюджетных иномарок на российском рынке на ноябрь текущего года.

Первую строчку топ-5 недорогих иномарок занял Brilliance H230. Автомобиль стоит 459 тысяч 900 рублей. За 461 тысячу рублей в России можно приобрести построенный на базе отечественной Lada Kalina седан Datsun ON-DO. Тройку лидеров рейтинга замыкает Ravon R2. Цены на автомобиль начинаются от 489 тысяч рублей, сообщает портал CarsWeek.ru.

Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают FAW Oley и Ravon Nexia. Цены на седаны в минимальной комплектации составляют 491 и 499 тысяч рублей соответственно.