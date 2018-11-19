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Сирия: МИД Казахстана анонсировал встречу по САР в конце ноября

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Сирия: МИД Казахстана анонсировал встречу по САР в конце ноября

Астана, 19 ноября. МИД Казахстана анонсировал встречу по Сирии в конце ноября. Внешнеполитическое ведомство Казахстана сообщило о том, что очередные переговоры по урегулированию ситуации в Сирии пройдут 28-29 ноября. Об этом рассказал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

По его словам, государства-гаранты анстининского процесса – Россия, Турция и Иран – договорились о проведении следующего раунда переговоров в конце ноября. 11-я международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках астанинского процесса пройдет 28-29 ноября.

Ранее сообщалось, что новая встреча в формате «Астаны» может пройти в октябре. Вернуться к обсуждению формирования сирийской конституционной комиссии, а также положению дел в Идлибе представители стран-гарантов и спецпосланник ООН могут уже через месяц, сообщил высокопоставленный российский дипломат Александр Лаврентьев.

Сирия: МИД Казахстана анонсировал встречу по САР в конце ноября

Автор: Алия Садыкова
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