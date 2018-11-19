Цукерберг предупредил руководство Facebook о работе «в условиях войны»

Вашингтон, 19 ноября. Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг предупредил занимающих руководящие посты сотрудников компании о работе «в условиях войны». Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, соответствующее заявление Цукерберг сделал в июне текущего года на собрании с 50 топ-менеджерами компании. Глава корпорации сообщил, что в мирное время руководители могут принимать ответственные решения не спеша, прислушиваясь к мнению членов совета директоров. Но в настоящий момент Facebook находится под давлением недовольных пользователей, инвесторов и законодателей, поэтому требуются решительные действия.

Цукерберг призвал топ-менеджеров оперативнее принимать решения вопросов, которые касаются проблем с безопасностью соцсети и замедления роста ее аудитории. Кроме того, глава компании выразил разочарование тем, как Facebook реагировал на обрушившуюся на соцсеть критику.

Издание отмечает, что из-за нового подхода в отставку ушли нескольких ключевых руководителей корпорации. Также у Цукерберга возникли разногласия с операционным директором Facebook Шерил Сандберг.

В марте текущего года компания оказалась втянута в скандал из-за передачи личных данных почти 90 миллионов пользователей соцсети британской компании Cambridge Analytica. В конце октября корпорация заплатила 500 тысяч фунтов стерлингов (645 тысяч долларов), сообщают «Известия». Штраф наложен за нарушение британского законодательства.