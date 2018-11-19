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Минздрав РФ поддержал введение налога на колбасные изделия

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Минздрав РФ поддержал введение налога на колбасные изделия

Москва, 19 ноября. В российском министерстве здравоохранения поддержали введение налога на колбасные изделия.

Впрочем, пока это всего лишь намерения. Какие конкретно шаги, в каком объеме и когда они будут предприняты в федеральном ведомстве ответить изданию «Известия» затруднились.

При этом, напомним, экспертный совет при российском правительстве уже вынес свою резолюцию – величина нового налога может составлять до 160 рублей за килограмм колбасных изделий.

Как считают авторы инициативы, переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов, что ведет к повышению риска возникновения рака. При этом вырученные деньги планируется направить на удешевление продуктов здорового питания.

Эксперты подсчитали, что если инициатива правительства воплотится в жизнь, то колбасы, сосиски и бекон подорожает в России сразу на 30%.

Автор: Константин Терехов
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