В ноябре в России будут действовать специальные цены на автомобили Haval

Москва, 19 ноября. Компания «Хавейл Мотор Рус» объявила специальные цены на автомобили Haval, которые будут действовать в России до 30 ноября.

Суммарная выгода при покупке автомобилей бренда в официальном дилерском центре может составить до 140 тысяч рублей. По данным СМИ, покупатель может сэкономить до 70 тысяч рублей на цене внедорожника Haval H9 и получить аналогичную выгоду, воспользовавшись программой трейд-ин или взяв машину в кредит. Экономия при покупке кроссоверов Haval H2 и Haval H6 составит 60 тысяч рублей.

Ранее газета «Известия» сообщила, какие автомобили стали самыми популярными в России в текущем году. Рейтинг возглавили Subaru Forester, LADA Largus, Toyota Landcruiser Prado и Škoda Kodiaq.