Дамаск, 19 ноября. Через открытый в августе в провинции Дейр-эз-Зор пункт пропуска «Салахия» на родину вернулись более 21 тысячи сирийских беженцев. Об этом журналистам сообщил официальный представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владислав Никонов.

Через пункт каждый день проходят около 1,5 тысячи человек, в том числе около 300 возвращающихся домой беженцев. С момента его открытия в Сирию вернулись 21 тысяча 357 человек.

Проходящим через пункт пропуска людям оказывается помощь. Беженцам раздают продовольственные наборы, при необходимости их принимают в развернутом тут же медицинском пункте.

Напомним, сирийские военные при поддержке Воздушно-комических сил России освободили от боевиков Салахию 4 декабря 2017 года. Основная территория страны также уже освобождена от террористов.

Сирийская правительственная армия в ноябре текущего года взяла под контроль последние оплоты запрещенной в РФ группировки «Исламское государство1, сообщают «Известия». В ходе операции военные ликвидировали большое количество террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.