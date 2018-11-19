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Эксперты рассказали, в какой отрасли в РФ можно зарабатывать 600 тысяч рублей

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Эксперты рассказали, в какой отрасли в РФ можно зарабатывать 600 тысяч рублей

Москва, 19 ноября. Специалисты рассказали, в какой отрасли в России можно зарабатывать 600 тысяч рублей и выше.

По словам директора Ситуационного центра социально-экономического развития регионов России РЭУ имени Плеханова Павла Смелова, вакансии с таким заработком есть в сфере добычи нефти и газа. 

Впрочем, это далеко не предел по размеру заработной платы. По словам Смелова, не так давно была открытой вакансия сварщика в ОПК с заработком 900 тысяч рублей.

«Среди других высокооплачиваемых вакансий - директор ФОКа, входящего в систему Олимпийских объектов. На эту должность ищется специалист с зарплатой 1,194 миллиона рублей в месяц», — цитирует эксперта «Российская газета».

В целом же, сейчас в России представителям рабочих специальностей готовы платить больше, чем обладателям высшего образования,  констатирует директор Ситуационного центра социально-экономического развития регионов России.

«Средняя предлагаемая зарплата для людей со средним специальным образованием — 32161 рубль, а для выпускников вузов с уровнем «бакалавр» — 29800», — резюмировал Павел Смелов.

Автор: Константин Терехов
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