Сирия: расчистка центра Дейр-эз-Зора завершится в середине декабря

Дамаск, 19 ноября. Расчистка пострадавшего во время войны центра Дейр-эз-Зора завершится в течение 20 дней.

С заявлением на тему во время общения с журналистами выступил заместитель руководителя строительными работами местной администрации Абдель Хамид Сааб, добавив, что работы выполнены на 80%.

«Центр города в ходе войны был разрушен боевиками. Сейчас наша бригада из Алеппо проводит здесь восстановительные работы. Нам потребуется 20 дней, чтобы завершить их», — пояснил чиновник.

К слову, активное содействие в работах по восстановлению центра столицы сирийской провинции оказывают российские военнослужащие.

«Мы решаем проблемные вопросы с нехваткой строительных материалов. В частности, сейчас идет активная подготовка к зимнему периоду», — отметил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Токарев.

Напомним, что в провинции Дейр-эз-Зор также идут работы по полному восстановлению водоснабжения. Ожидается, что работы на объектах ЖКХ будет полностью завершены в течение 3-4 месяцев.