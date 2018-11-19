Сирия: в жилых районах Дейр-эз-Зора восстановлено электроснабжение

Дамаск, 19 ноября. В районах Дейр-эз-Зора, где постоянно проживают люди, полностью восстановлено электроснабжение. Об этом журналистам сообщил курирующий вопросы электроснабжения провинции представитель местной администрации Халед аль-Джасем.

«Работы по восстановлению электроснабжения начались в 2017 году​​​. На сегодняшний день во все районы города, где постоянно живут люди, вернулось электричество», — заявил чиновник.

Подключение районов города, в которые возвращаются беженцы, будут проводить постепенно. Халед аль-Джасем отметил, что во время боевых действий боевики разрушили подстанции и для их восстановления необходимо время.

Курирующий вопросы водоснабжения провинции представитель администрации Мухад аль-Лалуш заявил, что в регионе планируют в ближайшие три-четыре месяца завершить ремонт водоочистных станций. Чиновник сообщил, что в настоящее время в городе работают пять из восьми установок. В провинции пока запущены лишь 30 из 77 станций.

Напомним, несмотря на победу над основными силами террористов, в Сирии продолжают гибнуть люди. Ранее Газета.ru сообщила, что на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов возглавляемой США международной коалиции погибли мирные жители.