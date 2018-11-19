Плацкарт премиум-класса: стало известно, когда РЖД покажет новые вагоны

Москва, 19 ноября. В самые ближайшие дни практически каждый желающий сможет почувствовать себя пассажиром нового плацкартного вагона повышенной комфортности.

Презентация плацкарта премиум-класса состоится на этой неделе в рамках международной выставки «Транспорт России», которая пройдет в Гостином Дворе 20–22 ноября.

В Российских железных дорогах рассказали, что посетители выставки смогут не только визуально осмотреть новые вагоны, которые отвечают всем современным требованиями, но и практически потрогать все своими руками.

Другими словами можно будет посидеть и полежать в обновленном плацкарте, посмотреть, как работают индивидуальные светильники, заглянуть в туалет, который будет на уровне современных купейных вагонов, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее в РЖД уже анонсировали, что новые плацкартные вагоны будут в корне отличаться от тех, которые сейчас бороздят просторы России – они поменяются как в дизайнерском исполнении, так и в плане комфорта для пассажиров.