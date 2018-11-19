В Красноярске погиб вице-спикер краевого заксобрания

Красноярск, 19 ноября. Возле дома в центре Красноярска обнаружено тело вице-спикера регионального заксобрания Алексея Клешко.

Сообщение об обнаружении тела поступило в экстренные службы города около 7.00 по местному времени (3.00 по Москве). Предположительно, Алексей Клешко выпал из окна, сообщает со ссылкой на источник РИА Новости.

В МВД Красноярского края информацию об обнаружении тела вице-спикера краевого парламента не прокомментировали, отмечает издание. В настоящее время двор дома, в котором обнаружен труп, взят в оцепление. На месте происшествия работают сотрудники полиции, следователи и эксперты-криминалисты.