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Сирия: водоснабжение в Дейр-эз-Зоре будет восстановлено в течение 3-4 месяцев

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Сирия: водоснабжение в Дейр-эз-Зоре будет восстановлено в течение 3-4 месяцев

Дамаск, 19 ноября. Водоснабжение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор будет полностью восстановлено в течение 3-4 месяцев.

С заявлением на тему выступил представитель местной администрации Мухад аль-Лалуш во время общения с журналистами, добавив, что огромную помощь в восстановлении объектов ЖКХ оказывает Россия.

«Из восьми водоочистных станций, расположенных в столице провинции, работают пять, остальные нужно ремонтировать. Во всей провинции сейчас запущены 30 из 77 станций», — пояснил чиновник.

Также Мухад аль-Лалуш добавил, что на ремонт каждой такой станции требуется до 100 миллионов сирийских фунтов, а также напомнил, что во время войны очистительные станции, фильтрующие воду из Евфрата, работали только на четверть своих возможностей.

Автор: Константин Терехов
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