Эксперты зафиксировали рекордный оптимизм российских компаний с октября 2017 года

Москва, 19 ноября. В октябре ожидания российских компаний оказались наиболее оптимистичными с октября 2017 года, позитивно настроены представители сферы услуг, в промышленности преобладают пессимистичные настроения.

Доля ожидающих наращивание производства предприятий за вычетом доли тех, кто ждет его сокращения (чистый баланс ожиданий компаний) составила 25%. Показатель оказался выше, чем в странах с развивающимися экономиками (22%), но ниже среднемирового (28%). Об этом со ссылкой на обзор Business Outlook компании IHS Markit сообщает РБК.

Степень оптимизма среди промышленных предприятий оказалась минимальной с октября 2016 года. Позитивные ожидания в основном сосредоточены в сфере услуг, отмечают аналитик.

Исследование Business Outlook проводится раз в четыре месяца. В октябре специалисты IHS Markit провели опрос 7 тыс. респондентов по всему миру.