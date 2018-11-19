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МИД Украины осудил нападение на журналиста из Канады

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МИД Украины осудил нападение на журналиста из Канады

Киев, 19 ноября. В министерстве иностранных дел Украины осудили нападение на канадского журналиста Майкла Колборна.

С заявлением на тему выступила официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко, написал соответствующий пост в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

«Нападения на журналистов, а также любые проявления нетерпимости и насилия считают его неприемлемым. Ждем результатов расследования правоохранительными органами», — отметила украинский дипломат.

Напомним, накануне днем украинские радикалы избили канадского журналиста Майкла Колборна во время марша трансгендеров в парке имени Шевченко в Киеве.

Автор: Константин Терехов
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