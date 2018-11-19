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В Москве женщины ожидают зарплату меньше, чем у мужчин

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В Москве женщины ожидают зарплату меньше, чем у мужчин

Москва, 19 ноября. В Москве ожидания по зарплате у женщин меньше, чем у претендующих на аналогичную позицию мужчин.

Специалисты проанализировали зарплатные ожидания соискателей в 17 профессиях и пришли к выводу, что в среднем женщины запрашивают зарплату на шесть тысяч меньше, чем претендующие на те же позиции мужчины. В разных резюме зарплатные ожидания могут отличаться на 12 и две тысячи рублей, сообщает со ссылкой на исследование SuperJob ТАСС.

Наибольшие различия в ожидаемой зарплате наблюдаются у архитекторов. Женщины в этой сфере претендуют на доход в 73 тыс. рублей, мужчины — 85 тыс. рублей. Среди бизнес-аналитиков и менеджеров интернет-проектов зарплатные ожидания мужчин и женщин составляют 110 тыс. и 98 тыс. рублей и 80 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно.

Наименьшие различия эксперты отмечают среди программистов 1С. Мужчины претендуют на доход в 120 тыс. рублей, женщины — 118 тыс. рублей. Такая же разница в зарплатных ожиданиях среди поваров (45 тыс. и 43 тыс. рублей соответственно). Женщины и мужчины-сметчики претендуют на одинаковую зарплату в 80 тысяч рублей.

Специалисты подчеркивают, что женщины часто рассчитывают на доход ниже указанного в вакансиях.

Автор: Виктор Мальцев
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