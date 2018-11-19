Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД

Москва, 19 ноября. В Интернете опубликованы фотографии новых плацкартных вагонов Российских железных дорог.

В РЖД уже анонсировали, что новые вагоны будут в корне отличаться от тех, которые сейчас бороздят просторы России – они поменяются как в дизайнерском исполнении, так и в плане комфорта для пассажиров.

«Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место», — сообщает РИА Новости.

Кроме того, в новом плацкарте появятся индивидуальные светильники, весь вагон будет оснащен множеством розеток и USB-разъемов, станут гораздо комфортнее туалетные зоны.