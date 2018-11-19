Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД
Москва, 19 ноября. В Интернете опубликованы фотографии новых плацкартных вагонов Российских железных дорог.
В РЖД уже анонсировали, что новые вагоны будут в корне отличаться от тех, которые сейчас бороздят просторы России – они поменяются как в дизайнерском исполнении, так и в плане комфорта для пассажиров.
«Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место», — сообщает РИА Новости.
Кроме того, в новом плацкарте появятся индивидуальные светильники, весь вагон будет оснащен множеством розеток и USB-разъемов, станут гораздо комфортнее туалетные зоны.
«Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Основная идея — создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира», — уточнили в РЖД.