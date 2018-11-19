Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД

59
0 Оставить комментарий

Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД

Москва, 19 ноября. В Интернете опубликованы фотографии новых плацкартных вагонов Российских железных дорог.

В РЖД уже анонсировали, что новые вагоны будут в корне отличаться от тех, которые сейчас бороздят просторы России – они поменяются как в дизайнерском исполнении, так и в плане комфорта для пассажиров.

«Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место», — сообщает РИА Новости.

Кроме того, в новом плацкарте появятся индивидуальные светильники, весь вагон будет оснащен множеством розеток и USB-разъемов, станут гораздо комфортнее туалетные зоны.

«Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Основная идея — создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира», — уточнили в РЖД.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.