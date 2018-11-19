Жители России назвали самый опасный вид общественного транспорта

Москва, 19 ноября. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнали, какой вид общественного транспорта россияне считают самым опасным.

Как оказалось, почти половина граждан нашей страны, а именно 47% назвали таковым маршрутные такси. При этом доля тех, кто считает «маршрутки» опасными среди жителей Москвы и Петербурга, еще выше – 59%.

Более двух третей опрошенных (38%) опасаются летать на самолетах, почти четверть (23%) считают чрезвычайно опасным способом передвижения на междугородних автобусах, есть и те (17%), кто считает самым опасным наземный городской транспорт.

«Главной причиной опасений при передвижении на маршрутке у 31% респондентов, которые за последний год пользовались этим видом транспорта, стали аварии по вине водителя», — цитирует пояснение к опросу РИА Новости.

Добавим, что во всероссийском опросе, который был проведен 9 ноября, приняли участие 1600 граждан России.