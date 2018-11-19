«У вас ничего не растет»: депутат Рады предупредил о катастрофе на Украине

Москва, 19 ноября. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил о катастрофе на Украине и заявил, что у руководства страны нет плана по развитию экономики.

Политик сравнил обещания Киева с аферами персонажей сказки Алексея Толстого «Буратино» лисы Алисы и кота Базилио. Рабинович считает, что у руководства страны нет плана по развитию, поэтому Украина сталкивается с серьезными трудностями.

«У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство — катастрофа, тяжелая промышленность — катастрофа, средний и малый бизнес — катастрофа, топливно-энергетический комплекс — катастрофа. Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы? Что мы строим? Сарай, хату, пристройку строят с каким-то чертежом. Где чертеж того, что строит наша страна? Ну что вы строите — они не знают. Мы могли бы по откармливанию правительства быть на первом месте в мире. Вот это единственное, что у вас действительно получается», — заявил Вадим Рабинович в эфире одного из украинских телеканалов.

Депутат назвал Украину великой страной с колоссальным потенциалом. По мнению Рабиновича, любая другая страна «давно бы уже лопнула», но украинцы все еще терпят происходящее.

Ранее о бедственном положении Украины заявила депутат Рады Наталья Королевская. По ее мнению, страну может ждать развал, сообщает Газета.ru.

Украинская экономика пребывает в упадке с 2014 года. Ее ключевые отрасли не развиваются, а крупнейшие предприятия останавливают работу. Руководство страны пытается провести экономические реформы и берет кредиты у Международного валютного фонда (МВФ). Но уровень благосостояния граждан в стране остается низким, тогда как тарифы ЖКХ продолжают расти.

Негативно на ситуации сказывается беспрецедентный уровень коррупции, разрыв экономических отношений с Россией, рост теневого сектора экономики и агрессивная политика в отношении Донбасса. За последние два года внешний долг Украины вырос на 18,9% и 10,9% соответственно. С начала 2013 года к началу текущего года отношение госдолга к ВВП страны увеличилось почти в два раза с 36,6% до 71,8%.