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В Госдуме придумали способ снижения стоимости ОСАГО

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В Госдуме придумали способ снижения стоимости ОСАГО

Москва, 19 ноября. Депутаты Государственной думы обратились к руководителю Центрального банка России с предложением снижения стоимости ОСАГО.

Идея народных избранников — вице-спикера нижней палаты российского парламента Игоря Лебедева и главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова обозначена в письме на имя руководителя регулятора.

Как сообщает «Российская газета», журналисты которой ознакомились с содержанием письма, предложение состоит в том, что владельцы авто добровольно устанавливали на свои машины специальные телематические устройства.

Телематика будет фиксировать фактическое количество суток использования транспортного средства. Соответственно, с оплаченной стоимости полиса списывается сумма за одни, двое или десять суток фактического использования.

Как считают парламентарии, этим можно достигнуть  справедливого соотношения расходов автовладельца на полис ОСАГО к реальному времени эксплуатации транспортного средства, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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