Москва, 19 ноября. На Западе опасаются, что Россия может открыть военные базы на Кубе в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом со ссылкой на исследование Джеймстаунского фонда сообщает Daily Star.

По данным издания, Запад особенно настораживает возможное расширение военного влияния России в регионе, так как в 1962 году именно в нем произошел Карибский кризис. Опасения подогрел официальный визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса в РФ и его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

По мнению исследователей Джеймстаунского фонда, Москва может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе для наблюдения за деятельностью Вашингтона в Карибском регионе и построить на Кубе дополнительные базы.

Ранее Газета.ru сообщала, что председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес впервые посетил Россию с официальным визитом. Кубинский лидер пробыл в Москве с первого по третье ноября.