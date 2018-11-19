Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Запад тревожит возможность возвращения российских баз на Кубу — СМИ

33
0 Оставить комментарий

Запад тревожит возможность возвращения российских баз на Кубу — СМИ

Москва, 19 ноября. На Западе опасаются, что Россия может открыть военные базы на Кубе в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом со ссылкой на исследование Джеймстаунского фонда сообщает Daily Star.

По данным издания, Запад особенно настораживает возможное расширение военного влияния России в регионе, так как в 1962 году именно в нем произошел Карибский кризис. Опасения подогрел официальный визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса в РФ и его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

По мнению исследователей Джеймстаунского фонда, Москва может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе для наблюдения за деятельностью Вашингтона в Карибском регионе и построить на Кубе дополнительные базы.

Ранее Газета.ru сообщала, что председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес впервые посетил Россию с официальным визитом. Кубинский лидер пробыл в Москве с первого по третье ноября.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.