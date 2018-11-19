«Нас ждет серьезная борьба»: чемпионка мира Бутырская рассказала о соперничестве Загитовой и Медведевой
Москва, 19 ноября. Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала о соперничестве Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
Размышлениями на тему прославленная спортсменка поделилась в интервью телеканалу 360, пояснив, почему молодым российским фигуристкам не грозят проблемы, которые вынудили Юлию Липницкую в свое время завершить карьеру.
«Нагрузка на Липницкую была выше. Она просто не выдержала эту нагрузку. Загитова и Медведева уже прошли больше, чем Липницкая», — рассказала первая в истории российского фигурного катания чемпионка мира.
Говоря об олимпийской чемпионке Алине Загитовой, Бутырская считает, что 16-летней спортсменке «ничего страшного не светит», добавив, что она сформировавшаяся девушка, у которой «все будет отлично».
«Про Алину скажу, что не помню, чтобы олимпийский чемпион продолжал так работать, после триумфа на Олимпиаде. На моем веку все олимпийские чемпионки в молодом возрасте побеждали и все. А тут ей мало», — констатировала Бутырская.
При этом расслабляться Загитовой ни в коем случае нельзя, добавляет чемпионка мира. И в первую очередь ей надо опасаться соперничества не с кем-то из зарубежных спортсменок, а с другой россиянкой – Евгенией Медведевой.
«У Жени остается цель. Поэтому нас ждет серьезная борьба в ближайшие годы, вплоть до Олимпийских игр. Но это здорово и отличный пример для молодежи», — резюмировала Мария Бутырская.
Напомним, что Алина Загитова заняла первое место на этапе Гран-при в Москве, набрав суммарно 222,95 балла. Таким образом олимпийская чемпионка, которая ранее одержала победу на этапе Гран-при в Хельсинки, получила путевку в финал соревнований.