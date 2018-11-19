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В России может значительно подорожать колбаса — СМИ

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В России может значительно подорожать колбаса — СМИ

Москва, 19 ноября. В России из-за введения новой системы субсидий и сборов  для производителей продуктов питания почти на 30% могут подорожать колбасные изделия.

Систему субсидий и сборов предлагается ввести в рамках программы «Укрепление общественного здоровья». Инициатива предусматривает появление акциза на сосиски, колбасы и бекон в размере 160 рублей на килограмм продукции. Вырученные средства будут направлены на удешевление продуктов здорового питания, сообщают со ссылкой на экспертный совет при правительстве «Известия».

Ранее Газета.ru писала, что с 2021 года в России может измениться состав потребительской корзины. В ее состав планируют добавить больше мяса, рыбы, овощей и молока.

Автор: Виктор Мальцев
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