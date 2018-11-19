Сирия: САА ответила на удары террористов по Алеппо
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Дамаск, 19 ноября. Сирийская армия ответила на удары террористов по некоторым районам Алеппо.
Об обстрелах второго по величине города Сирийской Арабской Республики сообщает телеканал Ikhbariya, по данным которого бандиты обстреляли районы Новый Алеппо и аз-Захра из реактивных ракет.
«Армия ответным огнем нанесла удары по позициям, откуда велся обстрел, удалось ранить нескольких боевиков», — передает телеканал.
Добавим, что бандиты, которые окопались и прячутся в пригородах Алеппо, регулярно устраивают вылазки и проводят обстрелы окраин города из минометов и самодельными ракетами.