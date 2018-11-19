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Сирия: САА ответила на удары террористов по Алеппо

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Сирия: САА ответила на удары террористов по Алеппо

Дамаск, 19 ноября. Сирийская армия ответила на удары террористов по некоторым районам Алеппо.

Об обстрелах второго по величине города Сирийской Арабской Республики сообщает телеканал Ikhbariya, по данным которого бандиты обстреляли районы Новый Алеппо и аз-Захра из реактивных ракет.

«Армия ответным огнем нанесла удары по позициям, откуда велся обстрел, удалось ранить нескольких боевиков», — передает телеканал.

Добавим, что бандиты, которые окопались и прячутся в пригородах Алеппо, регулярно устраивают вылазки и проводят обстрелы окраин города из минометов и самодельными ракетами.

Автор: Константин Терехов
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