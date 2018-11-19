«Это паранойя»: эксперты прокомментировали заявления британских СМИ о пропаганде мультфильма «Маша и медведь»

Москва. 19 ноября. Эксперты прокомментировали заявления британских СМИ о том, что мультфильм «Маша и медведь» несет «кремлевскую пропаганду».

Напомним, что мультипликационное творение студии «Анимаккорд», которое выходит на российских экранах последние девять лет, стало не только весьма популярным на родине, но и во всем мире.

Вероятно, что ввиду этого и западные «аналитики», которые стремятся увидеть «российское зло» во всем, поспешили обвинить и безобидный мультипликационный сериал во всех смертных грехах.

В частности, главная героиня мультика — девочка Маша ведет себя, по мнению «экспертов» как-то «по-путински», только потому, что проявляет решительность и напористость.

А вот лучший друг Маши – медведь якобы призван изменить образ нашей страны в иностранном детском сознании с негативного на позитивный, что есть очень нехорошо и неправильно в понимании западных специалистов.

«Фактически все, что связано с Россией, оценивают как скрытую угрозу. Уже даже мультики оценивают как какую-то военизированную психологическую спецоперацию. Это паранойя», — прокомментировал происходящее вокруг мультсериала доктор общественно-политических наук из Финляндии Йохан Бекман.

«Мои дети смотрят этот мультфильм. Они любят его. А Британия все время старается найти способ показать миру, что Россия «страшный монстр», — цитирует телеканал 360 египетского журналиста Моамен Мохтар.

«Это сверхплачевно. Судорожное расстройство Путиным достигло пика», — в свою очередь написал в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter ирландский журналист Брайан Макдональд.

Напомним, что представители анимационной студии «Анимаккорд» подчеркнули, что мультсериал «Маша и медведь» является независимым проектом, и не получал государственного финансирования.