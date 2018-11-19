В Татарстане предложили увеличить возраст для покупки оружия до 21 года

Казань, 19 ноября. В Госсовете Татарстана предложили увеличить минимальный возраст для покупки оружия с 18 до 21 года. Соответствующий законопроект парламентарии региона планируют рассмотреть 19 ноября.

Депутаты предлагают внести изменения в закон «Об оружии». Поправки будут направлены на защиту жизни и здоровья граждан, а также на обеспечение общественной безопасности. Законопроект касается приобретения охотничьего, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, газового, спортивного и сигнального оружия. В инициативе также оговариваются вопросы приобретения предназначенного для ношения с казачьей формой и национальными костюмами народов России холодного клинкового оружия.

«Увеличение возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, необходимо для осознания повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений при его хранении и применении», — цитирует пояснительную записку к проекту закона «Парламентская газета».

Авторы инициативы также предлагают обязать владельцев охотничьих ружей проходить проверку на знания правил безопасного обращения с оружием каждые пять лет. Кроме того, парламентарии Татарстана предлагают не выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам, которые подверглись административному наказанию за совершение насильственных действий, в том числе нанесение побоев.