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Сирия: религиозные деятели из России передали гуманитарную помощь детям погибших сирийских военных

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Сирия: религиозные деятели из России передали гуманитарную помощь детям погибших сирийских военных

Москва, 19 ноября. Школа-интернат для детей погибших военнослужащих в Дамаске получила гуманитарную помощь от делегации членов межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ во главе с руководителем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. Об этом сообщает ОВЦС.

Делегация религиозных деятелей из России находилась в Дамаске 17 и 18 ноября и посетила школу-интернат для детей погибших военнослужащих в сирийской столице. Дети получили зимнюю одежду и игрушки. Гуманитарную помощь собрала рабочая группа при участии общественной организации «Арабская диаспора» и фонда «Руссар». Доставить груз помогла общественная организация ветеранов «Боевое братство».

Напомним, несмотря на прекращение масштабных боевых действий в Сирии продолжают гибнуть люди, в первую очередь военнослужащие, которые борются с террористами и боевиками. Ранее Газета.ru сообщила, что в сирийской провинции Латакия в результате обстрелов со стороны боевиков населенного пункта Сафсара погибли 18 военных.

Автор: Виктор Мальцев
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