Нурмагомедов и Садулаев требуют закрыть ночные клубы в Дагестане

Махачкала, 19 ноября. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев требуют закрыть все ночные клубы в Дагестане.

С таким заявлением прославленные спортсмены выступили после убийства в перестрелке сотрудника Росгвардии, который хотел предотвратить драку в одном из увеселительных заведений в столице Дагестана.

«Полностью поддерживаю. Вопрос к моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?» — написал в социальной сети Instagram обладатель титула UFC в легком весе после случившегося.

«В этих «местах для отдыха» чересчур часто случаются неприятности. Нет в этих злачных заведениях ничего для нас, кроме как вреда», - в свою очередь отреагировал на случившееся олимпийский чемпион по вольной борьбе.

Напомним, что одним из подозреваемых в инциденте стал чемпион мира по рукопашному бою. Кроме того установлены личности еще двоих граждан, которые причастны к случившемуся.