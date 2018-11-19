Специалисты назвали самые благоприятные регионы России для трудоустройства пенсионеров

Москва, 19 ноября. Специалисты назвали Москву, Санкт-Петербург и Московскую область регионами, в которых сложились наиболее благоприятные для пенсионеров условия рынка труда.

Эксперты рассчитали индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров и ставили на его основе рейтинг регионов России. Исследование «Рынок труда в регионах России — индекс 2018» провело РИА Рейтинг по заказу агентства РИА Новости. Первые две строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург с индексом в 76,8 и 74,5 балла соответственно. Третью строчку в списке специалисты отвели Московской области с 64,4 балами.

В первую десятку также вошли Воронежская область (59,1), Татарстан (57,3), Белгородская (57,2), Ленинградская (56,2) и Волгоградская области (56,0), Крым (55,4) и Калужская область (55,3). Внизу списка оказались Тыва (9,3), Ингушетия (13,3) и Чечня (15,3).

Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров специалисты рассчитывают на основе статистики регионов по занятости, условиям и оплате труда для пенсионеров. При составлении рейтинга учитывались девять параметров: уровень занятости пенсионеров и оплаты их труда, численность пенсионеров, доля безработицы среди людей пенсионного возраста, продолжительность жизни после выхода на пенсию, простота поиска работы, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, общая емкость и развитость рынка труда и климат. Каждый параметр оценивался в диапазоне от 1 до 100. В исследовании участвовали пожилые люди трудоспособного возраста: мужчины – от 60 до 72 лет, женщины – от 55 до 75 лет.