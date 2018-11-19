«Фантазии Варшавы не знают границ»: Пушков ответил на заявление польского премьера о нападении России на Украину

Москва, 19 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о нападении России на Украину после строительства газопровода «Северный поток — 2».

По мнению сенатора, в Варшаве не знают, что придумать для того, чтобы сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2». Последние заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о возможном нападении России на Украину он объяснил именно этим стремлением.

«Теперь премьер Польши пугает военным походом Москвы на Киев после завершения проекта. Мол, как построят, так войну против Украины начнут. Фантазии Варшавы не знают границ. А вот реализма там днем с огнем не сыскать», — написал Пушков в Twitter.

Напомним, Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Гамбурге заявил, что после запуска «Северного потока — 2» Москва потеряет интерес к украинской газотранспортной системе (ГТС). Это будет поспособствовать дальнейшему напряжению ситуации и росту «агрессии» в отношении Киева.

В России жестко отреагировали на высказывание польского премьера. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал заявление Моравецкого провокацией. Сенатор отметил, что Варшава стремится возвести русофобию в ранг государственной политики, попутно выполняя заказ США.

Клинцевич подчеркнул, что заявление польского премьер прозвучало на фоне обострения ситуации в Азовском море. По мнению сенатора, глава польского правительства может намеренно нагнетать напряженность.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья Балтийского моря к Германии. Их мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Германия является одним из основных участников проекта и в числе первых выдала разрешение на строительство газопровода на своей территории. Берлин считает позицию Киева «излишне критичной». Руководство Германии неоднократно заявляло, что строительство газопровода носит экономический характер. В Берлине напоминают, что в поставках газа из России нуждается большинство европейских стран.

Против реализации проекта «Северный поток — 2» выступают США и Украина. Вашингтон стремится продвинуть на европейском рынке более дорогой сжиженный природный газ (СПГ). Украина опасается потери доходов от транзита российского газа через свою территорию.