Мадагаскар, 19 ноября. Подсчет бюллетеней на выборах президента Мадагаскара вышел на завершающую стадию. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия островного государства.

По информации ведомства, ни одному из кандидатов не удалось добиться решающего преимущества по итогам первого тура.

Лучший результат показывает Андри Раджоелина. В его активе 39,19% голосов. На второй позиции расположился Марк Равалуманан. Ему отдали свои голоса 35,29% избирателей. Судя по всему, именно эти два кандидата составят друг другу конкуренцию во втором туре голосования.

Другие претенденты на высший пост в Мадагаскаре существенно отстали. Хери Раджаонаримампинан поддержали 8,84% избирателей. Чуть более одного процента набирает Андрэ Маилхол.

Ранее полиция Мадагаскара заявила о недопустимости провокаций в ходе волеизъявления.