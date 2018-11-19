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Дудь и Ивлеева получили первую российскую премию в области веб-индустрии

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Дудь и Ивлеева получили первую российскую премию в области веб-индустрии

Москва, 19 ноября. Первую российскую премию в области веб-индустрии получили видеоблогер Юрий Дудь и телеведущая Настя Ивлеева. Об этом сообщает ТАСС.

В номинации «Лучший веб-сериал» пальма первенства досталась проекту «Бар «На грудь» от режиссера Ирины Вилковой. «Лига плохих шуток» признана победителем в номинации «Лучшее онлайн-шоу».

Телеведущая Настя Ивлеева признана онлайн-персоной года. А Юрий Дудь получил специальный приз за вклад в развитие веб-индустрии.

Следует отметить, что Дудь и Ивелева не присутствовали на церемонии лично.

Ранее в Соединенных Штатах Америки назвали лауреатов Шнобелевской премии. Газета.ru отмечает, что победители отнеслись к признанию с должным чувством юмора и лично прибыли для получения наград за свои не самые полезные открытия.

Также накануне сообщалось о награждении лауреатов Европейской театральной премии в Петербурге.

Автор: Сергей Свазовский
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