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Операционная система Windows 10 получила новые возможности

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Операционная система Windows 10 получила новые возможности

Москва, 19 ноября. Операционная система Windows 10 получила новые возможности. Разработчики отныне могут создавать приложения, предназначенные для 64-рязрядной современной архитектуры ARM.

Специалисты отмечают, что новшество ожидали около десяти лет, со времени появления планшетных компьютеров. В настоящее время возможность скачать Visual Studio 15.9 есть на официальном сайте. Благодаря новшеству универсальные приложения будут адаптированы практически к любой версии Windows.

Ранее Газета.ru сообщала, что операционная система Windows 10 произвольно удаляет файлы. Пользователи ОС массово жаловались на пропажу документов и уменьшение времени работы аккумулятора.

Кроме того, специалисты рассказал о серьезных угрозах для всех компьютеров, которые работают на операционной системе Windows. Корпорация Microsoft приступила к ликвидации проблемы.

Автор: Сергей Свазовский
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