Brexit без сделки: британские военные разрабатывают чрезвычайный план выхода из ЕС
Лондон, 19 ноября. Военнослужащие Великобритании работают над чрезвычайным планом выхода из Европейского Союза. Об этом сообщает The Sunday Times.
По информации издания, соответствующее поручение получили 20 офицеров, в должностные обязанности которых входит противодействие терроризму. Главной задачей военнослужащих станет обеспечение общественного порядка на случай выхода из ЕС без должного урегулирования вопроса с Брюсселем.
Среди самых серьезных вызовов: снабжение медикаментами больниц и пресечение транспортного коллапса в Кенте, где находится паромная переправа из Соединенного Королевства в ЕС.
Ранее Газета.ru сообщала, что Великобритания и ЕС согласовали проект решения о порядке выхода Соединенного Королевства. Детали достигнутых договоренностей ни одна из сторон к настоящему моменту не огласила.