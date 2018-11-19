«Технические сложности»: на Украине отложили создание новой церкви

Киев, 19 ноября. На Украине отложили создание новой православной церкви. В администрации президента страны Петра Порошенко это обстоятельство объяснили «техническими сложностями».

На Банковой отмечают, что «объединительный собор» придется отложить как минимум на две недели.

«Собор символически был назначен на этот день — день архистратига Михаила, покровителя Киева. Однако возникли технические сложности с его проведением», — цитирует «Ъ».

Киевские власти заверяют, что полностью контролируют ситуацию, и перенос «объединительного собора» не является проблемой.

«Проведем на две недели позже, в этом нет никакой проблемы», — утверждает источник в администрации президента.

Между тем, судя по комментариям источника в Константинопольском патриархате, перенос мероприятия связан отнюдь не с техническими причинами. Фанар опасается гонений на представителей канонической церкви УПЦ МП, несмотря на заверения киевских властей.

«Мы оцениваем реальную ситуацию. Учитывая недавнее заявление собора УПЦ против создания новой церкви, мы понимаем, что протесты, захваты храмов, избиения вполне возможны», — цитирует «Ъ» неназванный источник в Константинопольском патриархате.

Создание новой православной церкви на Украине инициировал президент Петр Порошенко. Вопреки нормам конституции, глава Украины допустил прямое и грубое вмешательство в дела церкви.

Константинопольский патриарх Варфоломей поддержал эти действия, хотя ранее неоднократно заявлял, что УПЦ МП является единственной канонической православной церковью на Украине.

В РПЦ подвергли это решение резкой критике. Другие поместные церкви также восприняли действия Варфоломея крайне негативно.

Ранее глава МИД России обвинил Варфоломея в провокационных действиях. Об этом писала RT.