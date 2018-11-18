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Трамп признался, что не хочет слушать запись убийства Хашукджи

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Трамп признался, что не хочет слушать запись убийства Хашукджи

Вашингтон, 18 ноября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что не хочет слушать запись расправы над оппозиционным саудовским журналистом Джамалем Хашукджи.

Американский лидер отметил, что пленка находится в распоряжении Белого дома. Однако слушать ее лично глава США не счел необходимым.

«Я не хочу ее слушать. Нет причин, по которым мне надо ее слушать. Потому что это запись страданий, это ужасная запись»,  — сказал Трамп.

Глава Соединенных Штатов добавил, что его проинформировали о содержании записи.

«Я знаю все, что было на записи и без того, чтобы ее слушать»,  — заключил президент США.

Журналист Джамаль Хашукджи пропал после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Вскоре выяснилось, что журналист был убит непосредственно в дипломатическом учреждении.

Накануне Трамп рассказал, когда США назовут организатора убийства Хашукджи. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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