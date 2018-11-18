«Этому есть определение»: Клинцевич ответил Польше на заявление о «наступлении на Украину»

Москва, 18 ноября. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил на заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого о возможном «наступлении на Украину» после запуска газопровода «Северный поток-2».

«Всему этому есть четкое определение — провокация», — сказал сенатор.

Клинцевич отметил, что Варшава стремится возвести русофобию в ранг государственной политики. По его мнению, национализм для целой страны — путь в никуда.

«Попутно выполняется и заказ США, для которых «Северный поток – 2», что нож в горле. Словом, получается даже не два, а три в одном флаконе», — сказал парламентарий.

Сенатор обратил внимание, что заявление Моравецкого прозвучало на фоне инцидентов в Азовском море.

«Очень похоже, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий специально нагнетает напряженность в российско-украинских отношениях», — полагает политик.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» Россия может напасть на Украину. По его мнению, снижение роли украинской ГТС для Москвы может стать причиной «эскалации агрессии».

Следует отметить, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял о необходимости полного разрыва экономических связей с Россией. Несколько десятков раз он говорил «окончательное прощай Российской империи». Схожей риторики придерживаются и многие другие украинские политики.

Тем не менее, Киев всеми средствами борется за сохранение транзита российского газа, выступая против возведения «Северного потока-2».

Накануне Украина и США договорились совместными усилиями противодействовать «Северному потоку-2». Об этом сообщает RT.