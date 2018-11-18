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Космический корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС

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Космический корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС

Москва, 18 ноября. Космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Центр управления полетами (ЦУП). Россияне могли наблюдать за этим процессом благодаря прямой трансляции «Роскосмоса».

Космический корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС

Запуск грузового корабля состоялся двумя днями ранее с Гагаринского старта. После двух суток полета вокруг нашей планеты «Прогресс МС-10» пристыковался к к кормовому стыковочному узлу модуля «Звезда». 

«Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-10» с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 22:29 по московскому времени», — уточнили в ЦУП.

RT сообщает, что космический корабль доставит экипажу 2,5 тонны различных грузов.

Ранее стало известно о вероятном переносе запуска корабля «Федерация» в космос.

Автор: Сергей Свазовский
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