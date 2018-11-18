Массовые выступления против высоких цен проходят в Болгарии

София, 18 ноября. Массовые выступления против высоких цен второе воскресенье подряд проходят в Болгарии.

Граждане митингуют против повышения стоимости на топливо для автомобилей, ОСАГО и увеличение транспортного налога на машины с пробегом. В числе основных требований участников протеста — отставка правительства в полном составе.

Акция охватила десятки болгарских городов. Несмотря на усилия полицейских, митингующим удалось перекрыть автотрассы международного значения и блокировать КПП. В то же время, МВД Болгарии заявляет об отсутствии серьезных нарушений в ходе собрания граждан.

Ранее сообщалось о масштабных протестах во Франции. Участники акций недовольны повышением цен на бензин. В результате столкновений пострадали 227 человек. Один человек погиб, шесть находятся в тяжелом состоянии, передает Газета.ru.