Сирия: российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 18 ноября. Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он отметил, что нуждающиеся жители поселения получили продукты питания и предметы первой необходимости. Глава ЦПВС уточнил, что всего было выдано 450 наборов продовольствия.

Кроме того, адресную гуманитарную помощь получили жители Дамаска.

«Специализированному институту для инвалидов войны передано 25 инвалидных колясок, 25 полотенец, 25 теплых одеял», — сказал Савченко.

Ранее сообщалось о гибели 40 человек в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в провинции Дейр-эз-Зор. RT уточняет, что большинство жертв — женщины и дети.