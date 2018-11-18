Скончался легендарный бард Борис Полоскин

Санкт-Петербург, 18 ноября. Знаменитый российский бард Борис Полоскин скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Санкт-Петербургский клуб авторской песни «Восток». Полоскин ушел из жизни после тяжелой болезни.

«Он был одним из тех, кто стоял у истоков клуба и был ему предан всю свою такую насыщенную работой, песнями, стихами и путешествиями жизнь», — указано на сайте «Востока».

Борис Полоскин родился в Ленинграде 18 февраля 1932 года. Он окончил Ленинградский Политехнический институт имени М. И. Калинина, получив диплом инженера-исследователя. Борис Павлович продолжил карьеру в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе.

Свой творческий путь легендарный в будущем бард начал в 1956 году. Помимо авторской песни, Полоскин получил известность в качестве ведущего «Телевизионного клуба «Турист». В последние годы увлекался прозой.

О времени и месте прощания с Борисом Полоскиным будет сообщено дополнительно.

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