Росстат назвал самые подорожавшие за неделю продукты

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Москва 18 ноября. Росстат назвал продукты, вышедшие в лидеры по росту цен на этой неделе. Ими оказались огурцы и помидоры. Рост цен на них составил 6,5% и 7,6% соответственно.

На третьем месте в списке самых подорожавших продуктов оказался репчатый лук. На этой неделе его стоимость выросла на 2,4%. В пятерку лидеров также вошли белокочанная капуста и картофель.

При этом в Росстате отметили, что на ряд продуктов цены не изменились. К ним отнесли сметану, сливочное масло, творог, куриные яйца, свинину и говядину. Отрицательную ценовую динамику демонстрируют морковь (на этой неделе падение составило 0,1%), яблоки и подсолнечное масло.

Рост цен на овощи в ведомстве объяснили погодными условиями. Помидоры и огурцы выращивают в теплицах, поэтому из-за похолодания увеличились траты на отопление. Следом за издержками растут и цены на них.