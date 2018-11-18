Противники Порошенко атаковали Михайловский собор УПЦ КП в центре Киева

Киев, 18 ноября. Противники украинского президента Петра Порошенко попытались прорваться Михайловский собор в центре Киева. У ворот храма произошла потасовка радикалов с правоохранителями, в итоге полици удалось оттестнить участников протестной акции.

По данным местного излания «Вести», храм атаковали украинцы, требующие «перезагрузки» власти. Сегодня они провели вече на Михайловской площади. На повестку радикалы вынесли вопрос третьего Майдана.

Перед этим в Сети распространили видеоролик, на котором мужчина, скрывающий свое лицо под белой балаклавой и темными очками, призывал присоединяться к акции и «свергнуть власть Петра Порошенко».

Отметим, что Михайловский собор принадлежит канонически непризнанной УПЦ Киевского патриарахата, автокефалии для которой так рьяно добивается Порошенко. Тезис об этом он даже использовал в своем главном предвыборном лозунге «Армия, мова, вера».