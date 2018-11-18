Нетаньяху вступил в дожность министра обороны Израиля

Иерусалим, 18 ноября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны. Церемония прошла в здании министерства обороны в Тель-Авиве.

Трансляцию с места событий вели основные телеканалы еврейского государства.

«Я вступаю в должность министра обороны», — заявил Нетаньяху в ходе своего телеобращания

Напомним, ранее этот пост занимал Авигдор Либерман, возглавляющий партию «Наш дом Израиль».