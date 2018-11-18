«Для нас это неактуально»: Швеция отвергла предложение Макрона о создании единой армии ЕС



Стокгольм, 18 ноября. Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что королевство не поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании единой армии Евросоюза.

«Для нас это неактуально, мы не можем это поддержать», — подчеркнул он.

Хультквист отметил, что власти Швеции относят вопрос обороны к сфере национальных интересов, и не считают, что это должно быть частью задач ЕС. Кроме того, он отверг предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель об усилении гибкости ЕС. По мнению канцлера, решения в сфере обороны нужно принимать в ходе голосования, а не единогласно.

«Причина в том, что это не федерация, а сотрудничество между странами. Пока это так, нужно сотрудничать в соответствии с принципами консенсуса», — пояснил шведский министр.

Хультквист также напомнил об обсуждении отношений ЕС и НАТО, которые не включали в себя создание армии ЕС.

Напомним, с предложением создать собственную армию в ЕС Макрон выступил 6 ноября в эфире радиостанции «Европа-1». По мнению французского лидера, ЕС нужно защищать себя от КНР, РФ и США. Позже Меркель также выступила с заявлением о том, что Европе следует задуматься о создании единых вооруженных сил.